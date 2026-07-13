الرئيس الأمريكي يُعلن فرض الحصار البحري على إيران

البلاد (واشنطن)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستبدأ على الفور في فرض الحصار البحري على إيران.
وقال ترمب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “إن السفن الإيرانية ستُمنع من المرور في مضيق هرمز، في الوقت الذي ستضمن فيه الولايات المتحدة إتاحة الحق في الاستخدام العادل والمفتوح للممر الملاحي لسائر الدول”.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور قدرها 20% على الشحنات، وذلك لتغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في هذه المنطقة شديدة الاضطراب في العالم.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تستثمر مبالغ ضخمة في حماية المضيق وعلى المجتمع الدولي أن يسهم في التمويل.
وشدد على أن قدرات إيران البحرية والجوية والصاروخية دُمّرت تقريبًا، مستعرضًا أسماء عدد من القيادات الإيرانية التي قتلت خلال الصراع.
وفي وقت سابق شنت الولايات المتحدة هجمات ضد إيران حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ردًا على هجوم استهدف سفينة حاويات في مضيق هرمز.
وقالت القيادة المركزية في بيان لها: “إنها قصفت عشرات الأهداف في مواقع متعددة باستخدام ذخائر دقيقة لتقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة الملاحة الدولية التي تتدفق عبر المضيق”.
وأضافت في بيان, أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لضمان حرية الملاحة للشحن التجاري في مواجهة العدوان الإيراني غير المبرر والمضايقات والتهديدات والبيانات التعسفية.
وقال ترمب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “إن السفن الإيرانية ستُمنع من المرور في مضيق هرمز، في الوقت الذي ستضمن فيه الولايات المتحدة إتاحة الحق في الاستخدام العادل والمفتوح للممر الملاحي لسائر الدول”.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور قدرها 20% على الشحنات، وذلك لتغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في هذه المنطقة شديدة الاضطراب في العالم.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تستثمر مبالغ ضخمة في حماية المضيق وعلى المجتمع الدولي أن يسهم في التمويل.
وشدد على أن قدرات إيران البحرية والجوية والصاروخية دُمّرت تقريبًا، مستعرضًا أسماء عدد من القيادات الإيرانية التي قتلت خلال الصراع.
وفي وقت سابق شنت الولايات المتحدة هجمات ضد إيران حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ردًا على هجوم استهدف سفينة حاويات في مضيق هرمز.
وقالت القيادة المركزية في بيان لها: “إنها قصفت عشرات الأهداف في مواقع متعددة باستخدام ذخائر دقيقة لتقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة الملاحة الدولية التي تتدفق عبر المضيق”.
وأضافت في بيان, أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لضمان حرية الملاحة للشحن التجاري في مواجهة العدوان الإيراني غير المبرر والمضايقات والتهديدات والبيانات التعسفية.