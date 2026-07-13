الإقتصاد

إضافة خدمة الشحن “AE15” إلى ميناء جدة الإسلامي

صحيفة البلادaccess_time28 / محرم / 1448 هـ      13 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، إضافة خدمة الشحن “AE15 Gemini Service” التابعة لشركة Maersk إلى ميناء جدة الإسلامي، عبورًا بقناة السويس ومضيق باب المندب، لدعم انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالميناء.

وتربط خدمة AE15 ميناء جدة الإسلامي بعدد من الموانئ الإقليمية والعالمية، تشمل ميناء كوانغ يانغ، وميناء نينغبو، وميناء تانجونج بيليباس، وميناء بورسعيد، وميناء دمياط، وميناء كولومبو، وميناء سنغافورة، باستخدام سفن تصل طاقتها الاستيعابية إلى 19 ألف حاوية قياسية.

وأكّدت “موانئ” أن إضافة الخدمة تأتي ضمن جهودها لتعزيز تنافسية ميناء جدة الإسلامي، وتمكين الصادرات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، بما ينعكس على تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمية، ودعم مستهدفات تطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

ويُعد ميناء جدة الإسلامي أحد أهم الموانئ الإستراتيجية على البحر الأحمر، إذ يؤدي دورًا محوريًا في ربط المملكة بالأسواق العالمية، مستفيدًا من بنية تحتية متطورة ومرافق لوجستية متكاملة تعزز حركة التجارة الدولية، لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا للتجارة الدولية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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