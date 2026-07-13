إضافة خدمة الشحن “AE15” إلى ميناء جدة الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، إضافة خدمة الشحن “AE15 Gemini Service” التابعة لشركة Maersk إلى ميناء جدة الإسلامي، عبورًا بقناة السويس ومضيق باب المندب، لدعم انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالميناء.

وتربط خدمة AE15 ميناء جدة الإسلامي بعدد من الموانئ الإقليمية والعالمية، تشمل ميناء كوانغ يانغ، وميناء نينغبو، وميناء تانجونج بيليباس، وميناء بورسعيد، وميناء دمياط، وميناء كولومبو، وميناء سنغافورة، باستخدام سفن تصل طاقتها الاستيعابية إلى 19 ألف حاوية قياسية.

وأكّدت “موانئ” أن إضافة الخدمة تأتي ضمن جهودها لتعزيز تنافسية ميناء جدة الإسلامي، وتمكين الصادرات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، بما ينعكس على تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمية، ودعم مستهدفات تطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

ويُعد ميناء جدة الإسلامي أحد أهم الموانئ الإستراتيجية على البحر الأحمر، إذ يؤدي دورًا محوريًا في ربط المملكة بالأسواق العالمية، مستفيدًا من بنية تحتية متطورة ومرافق لوجستية متكاملة تعزز حركة التجارة الدولية، لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا للتجارة الدولية.