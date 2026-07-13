 أمير المدينة المنورة يرعى الحفل الختامي لرئاسة الشؤون الدينية لموسم حج 1447هـ

البلاد (المدينة المنورة)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الحفل الختامي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بمناسبة ختام أعمالها في موسم حج 1447هـ، وذلك بمقر غرفة المدينة المنورة.
واستُهل الحفل بعرض مرئي استعرض رسالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وأبرز الخدمات الدينية المقدمة خلال الموسم، التي شملت الخطب، والتلاوات، ورفع الأذان، والدروس العلمية، والدورات، والمحاضرات، والتوعية الميدانية، وخدمات الترجمة الدينية، والتوجيه والإرشاد، وحلقات القرآن الكريم والإقراء، وإهداء الكتيبات التوعوية، إلى جانب الخدمات الرقمية والشاشات التفاعلية، مدعومًا بصور ومقاطع مرئية وثّقت تلك الجهود.
عقب ذلك، استعرض مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، التقرير الختامي لأعمال الرئاسة، موضحًا أن الرئاسة شهدت خلال عام 1447هـ تطويرًا في هيكلها التنظيمي عبر ست وكالات رئيسة، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية بـ684 كفاءة بشرية، وتوفير أكثر من 155 ألف مصحف، و700 دولاب للمصاحف، و150 موقعًا للإرشاد، وأيضًا التوسع في مسارات التحول الرقمي، وإطلاق المصحف المرئي والمصحف الصوتي، إلى جانب تكثيف البرامج الإثرائية والتوعوية.
كما أسهمت خدمات الرئاسة في توجيه أكثر من 15 مليون زائر، وتقديم خدمات الترجمة لأكثر من 10 ملايين مستفيد، وتوزيع 5.8 ملايين من الكتب والمطويات، فيما استفاد 556 ألف شخص من خدمة إبلاغ السائلين، وأكثر من مليوني مستفيد من البرامج العلمية، في حين تجاوزت مشاهدات المحتوى الإعلامي 37 مليون مشاهدة.
من جانبه، أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن ما تحقق من إنجازات خلال موسم الحج جاء بتوفيق الله، ثم بالدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيدًا بالشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية، ومثمنًا دعم صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة، وحرصه على متابعة الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الدينية المقدمة في المسجد النبوي.
وأضاف أن الحفل الختامي يجسد ثمرة العمل المؤسسي والتكامل بين مختلف الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن رئاسة الشؤون الدينية ماضية في تطوير منظومة الخدمات الإثرائية، والدعوية، والرقمية، بما يعزز رسالة المسجد النبوي القائمة على الوسطية والاعتدال، ويثري تجربة الزائر، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، كما كرّم الشركاء والرعاة المشاركين في أعمال موسم حج 1447هـ؛ تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح الموسم.
واستُهل الحفل بعرض مرئي استعرض رسالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وأبرز الخدمات الدينية المقدمة خلال الموسم، التي شملت الخطب، والتلاوات، ورفع الأذان، والدروس العلمية، والدورات، والمحاضرات، والتوعية الميدانية، وخدمات الترجمة الدينية، والتوجيه والإرشاد، وحلقات القرآن الكريم والإقراء، وإهداء الكتيبات التوعوية، إلى جانب الخدمات الرقمية والشاشات التفاعلية، مدعومًا بصور ومقاطع مرئية وثّقت تلك الجهود.
عقب ذلك، استعرض مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، التقرير الختامي لأعمال الرئاسة، موضحًا أن الرئاسة شهدت خلال عام 1447هـ تطويرًا في هيكلها التنظيمي عبر ست وكالات رئيسة، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية بـ684 كفاءة بشرية، وتوفير أكثر من 155 ألف مصحف، و700 دولاب للمصاحف، و150 موقعًا للإرشاد، وأيضًا التوسع في مسارات التحول الرقمي، وإطلاق المصحف المرئي والمصحف الصوتي، إلى جانب تكثيف البرامج الإثرائية والتوعوية.
كما أسهمت خدمات الرئاسة في توجيه أكثر من 15 مليون زائر، وتقديم خدمات الترجمة لأكثر من 10 ملايين مستفيد، وتوزيع 5.8 ملايين من الكتب والمطويات، فيما استفاد 556 ألف شخص من خدمة إبلاغ السائلين، وأكثر من مليوني مستفيد من البرامج العلمية، في حين تجاوزت مشاهدات المحتوى الإعلامي 37 مليون مشاهدة.
من جانبه، أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن ما تحقق من إنجازات خلال موسم الحج جاء بتوفيق الله، ثم بالدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيدًا بالشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية، ومثمنًا دعم صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة، وحرصه على متابعة الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الدينية المقدمة في المسجد النبوي.
وأضاف أن الحفل الختامي يجسد ثمرة العمل المؤسسي والتكامل بين مختلف الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن رئاسة الشؤون الدينية ماضية في تطوير منظومة الخدمات الإثرائية، والدعوية، والرقمية، بما يعزز رسالة المسجد النبوي القائمة على الوسطية والاعتدال، ويثري تجربة الزائر، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، كما كرّم الشركاء والرعاة المشاركين في أعمال موسم حج 1447هـ؛ تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح الموسم.