وزير العدل ورئيس ديوان المظالم يستعرضان أوجه التعاون

البلاد (الرياض)
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب.
وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان أن ما يحظى به المرفق العدلي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- أسهم في تحقيق تطور مستمر في الأعمال والخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتكامل الجهود بين الجهات العدلية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارة العدل وديوان المظالم، والجهود المشتركة، وفرص التطوير الممكنة بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتعزيز التكامل، والارتقاء بالمرفق العدلي.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، والبناء على ما تحقق من منجزات، بما يدعم جودة الأعمال ويرتقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين.
وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان أن ما يحظى به المرفق العدلي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- أسهم في تحقيق تطور مستمر في الأعمال والخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتكامل الجهود بين الجهات العدلية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارة العدل وديوان المظالم، والجهود المشتركة، وفرص التطوير الممكنة بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتعزيز التكامل، والارتقاء بالمرفق العدلي.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، والبناء على ما تحقق من منجزات، بما يدعم جودة الأعمال ويرتقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين.