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وزير العدل ورئيس ديوان المظالم يستعرضان أوجه التعاون

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1448 هـ      12 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب.
وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان أن ما يحظى به المرفق العدلي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- أسهم في تحقيق تطور مستمر في الأعمال والخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتكامل الجهود بين الجهات العدلية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارة العدل وديوان المظالم، والجهود المشتركة، وفرص التطوير الممكنة بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتعزيز التكامل، والارتقاء بالمرفق العدلي.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، والبناء على ما تحقق من منجزات، بما يدعم جودة الأعمال ويرتقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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