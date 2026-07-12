السياسة

وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1448 هـ      12 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالات هاتفية بكل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ووزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.
وجرى خلال الاتصالات استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد دول المنطقة، ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول أو تهديد أمن المنطقة واستقرارها.
كما تم تبادل وجهات النظر حيال عددٍ من الموضوعات وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى استعادة الأمن وخفض التصعيد، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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