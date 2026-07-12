مونديال 2026.. الأرجنتين تتجاوز سويسرا وتواجه إنجلترا في نصف النهائي

البلاد (جدة)
ألكسيس ماك أليستر يمنح الأرجنتين هدف التقدّم من رأسية متقنة#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/O3CZf9Bqnn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2026
⚽️🔥 دان ندوي يدرك التعادل لسويسرا ويعيد اللقاء إلى نقطة الصفر#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/mkgpXp6y0h
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2026
تسديدة في غاية الروعة من خوليان ألفاريز تُعيد التقدّم للأرجنتين#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/CsvUge4AG3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2026
🔥⚽️ لاوتارو مارتينيز يحسم المواجهة بهدف ثالث في شباك سويسرا#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/ZyUpHaW7tJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2026