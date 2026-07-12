الرياضة

مونديال 2026.. الأرجنتين تتجاوز سويسرا وتواجه إنجلترا في نصف النهائي

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1448 هـ      12 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوز صعب على حساب نظيره السويسري بنتيجة 3-1 في لقاء ربع النهائي الذي أقيم صباح الأحد وامتد إلى وقت إضافي.

تقدم المنتخب الأرجنتيني بشكل مبكر بعد 10 دقائق فقط من انطلاق المباراة عن طريق ماك أليستير من ضربة رأسية متقنة.

ورد للمنتخب السويسري دان ندوي في الدقيقة 67 بعد مرور سهل من الجبهة اليسرى وإسكان الكرة شباك الحارس إيميليانو.

لعب المنتخب السويسري منقوصًا بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب بريل إيمبولو في الدقيقة 72.

ولجأ المنتخبان إلى وقت إضافي، نجح خلاله منتخب الأرجنتين حامل اللقب في تسجيل هدفين في الشوط الإضافي الثاني عن طريق جوليان ألفاريز، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 112 و120.

بهذا الفوز، ضرب منتخب الأرجنتين موعدًا في نصف نهائي كأس العالم 2026 مع نظيره الإنجليزي مساء الأربعاء المقبل.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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