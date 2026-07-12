مونديال 2026.. الأرجنتين تتجاوز سويسرا وتواجه إنجلترا في نصف النهائي

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوز صعب على حساب نظيره السويسري بنتيجة 3-1 في لقاء ربع النهائي الذي أقيم صباح الأحد وامتد إلى وقت إضافي.

تقدم المنتخب الأرجنتيني بشكل مبكر بعد 10 دقائق فقط من انطلاق المباراة عن طريق ماك أليستير من ضربة رأسية متقنة.

ورد للمنتخب السويسري دان ندوي في الدقيقة 67 بعد مرور سهل من الجبهة اليسرى وإسكان الكرة شباك الحارس إيميليانو.

لعب المنتخب السويسري منقوصًا بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب بريل إيمبولو في الدقيقة 72.

ولجأ المنتخبان إلى وقت إضافي، نجح خلاله منتخب الأرجنتين حامل اللقب في تسجيل هدفين في الشوط الإضافي الثاني عن طريق جوليان ألفاريز، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 112 و120.

بهذا الفوز، ضرب منتخب الأرجنتين موعدًا في نصف نهائي كأس العالم 2026 مع نظيره الإنجليزي مساء الأربعاء المقبل.