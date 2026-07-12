مونديال 2026… إنجلترا تعبر النرويج بثنائية بيلينغهام وتتأهل لنصف النهائي

البلاد (جدة)
تألق جود بيلينغهام وقاد منتخب بلاده الإنجليزي لفوز شاق على حساب نظيره النرويجي بنتيجة 2-1، ليصعد منتخب الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.
تقدم منتخب النرويج عن طريق أندرياس شييلديروب في الدقيقة 36، ورد بيلينغهام في الدقيقة 45 +2.
واحتكم المنتخبان إلى الوقت الإضافي نجح خلاله بيلينغهام من زيارة شباك النرويج مجددًا وقيادة المنتخب الإنجليزي إلى نصف نهائي المونديال.
وينتظر منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا، بينما غادرت النرويج المنافسات من ربع النهائي
شيلدروب يسجل الهدف الأول للمنتخب النرويجي في الدقيقة 35#النرويج 1 × 0 #إنجلترا#صحيفة_البلاد | #النرويج_إنجلترا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/mvm0Qx5twA
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 11, 2026
بيلينغهام يسجل هدف التعادل لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 45+1#النرويج 1 × 1 #إنجلترا#صحيفة_البلاد | #النرويج_إنجلترا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/0meBFPkCMB
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 11, 2026
بيلينغهام يسجل الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 92#النرويج 1 × 2 #إنجلترا#صحيفة_البلاد | #النرويج_إنجلترا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/TjWu8bgYIV
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 11, 2026