الرياضة

مونديال 2026… إنجلترا تعبر النرويج بثنائية بيلينغهام وتتأهل لنصف النهائي

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1448 هـ      12 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تألق جود بيلينغهام وقاد منتخب بلاده الإنجليزي لفوز شاق على حساب نظيره النرويجي بنتيجة 2-1، ليصعد منتخب الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.

تقدم منتخب النرويج عن طريق أندرياس شييلديروب في الدقيقة 36، ورد بيلينغهام في الدقيقة 45 +2.

واحتكم المنتخبان إلى الوقت الإضافي نجح خلاله بيلينغهام من زيارة شباك النرويج مجددًا وقيادة المنتخب الإنجليزي إلى نصف نهائي المونديال.

وينتظر منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا، بينما غادرت النرويج المنافسات من ربع النهائي

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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