الرياضة

تعرف على موعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1448 هـ      12 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما اكتمل عقد المنتخبات الأربعة المتأهلة، لتقترب البطولة من محطتها الحاسمة في رحلة البحث عن بطل العالم.

وتُفتتح منافسات المربع الذهبي مساء الثلاثاء، بإقامة مواجهة أوروبية من العيار الثقيل تجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لحجز أولى بطاقات العبور إلى المباراة النهائية.

وفي اليوم التالي، الأربعاء، تتواصل الإثارة بمواجهة لا تقل قوة، عندما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأرجنتيني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في قمة تاريخية تحمل الكثير من الندية والطموحات بين منتخبين يمتلكان سجلاً حافلاً في كأس العالم.

وتأهلت فرنسا إلى نصف النهائي بعد تخطيها المنتخب المغربي، بينما حجزت إسبانيا مقعدها بإقصاء البرتغال. وفي المقابل، تأهلت إنجلترا على حساب النرويج، فيما واصلت الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بعدما تجاوزت سويسرا في الدور ربع النهائي.

وتترقب الجماهير مواجهتين مرتقبتين، ينتظر أن تحملا الكثير من الإثارة والندية، في ظل سعي المنتخبات الأربعة للاقتراب خطوة جديدة من حلم التتويج بلقب كأس العالم 2026.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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