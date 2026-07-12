تعرف على موعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما اكتمل عقد المنتخبات الأربعة المتأهلة، لتقترب البطولة من محطتها الحاسمة في رحلة البحث عن بطل العالم.

وتُفتتح منافسات المربع الذهبي مساء الثلاثاء، بإقامة مواجهة أوروبية من العيار الثقيل تجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لحجز أولى بطاقات العبور إلى المباراة النهائية.

وفي اليوم التالي، الأربعاء، تتواصل الإثارة بمواجهة لا تقل قوة، عندما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأرجنتيني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في قمة تاريخية تحمل الكثير من الندية والطموحات بين منتخبين يمتلكان سجلاً حافلاً في كأس العالم.

وتأهلت فرنسا إلى نصف النهائي بعد تخطيها المنتخب المغربي، بينما حجزت إسبانيا مقعدها بإقصاء البرتغال. وفي المقابل، تأهلت إنجلترا على حساب النرويج، فيما واصلت الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بعدما تجاوزت سويسرا في الدور ربع النهائي.

وتترقب الجماهير مواجهتين مرتقبتين، ينتظر أن تحملا الكثير من الإثارة والندية، في ظل سعي المنتخبات الأربعة للاقتراب خطوة جديدة من حلم التتويج بلقب كأس العالم 2026.