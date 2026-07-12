قطر: إصابة 3 بينهم طفل بشظايا اعتداءات إيرانية

أعلنت قطر، اليوم (الأحد)، تسجيل 3 إصابات، بينها طفل، جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض عقب الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت وزارة الداخلية القطرية، في بيان، إن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة، في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، مبينة أن البلاغات الواردة والنتائج الميدانية أظهرت تسجيل 3 إصابات، من بينها طفل، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن تفعيل إجراءات التنبيه والإنذار الوطني لا يتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة، حفاظًا على السلامة العامة، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوقة، تجنبًا للمساءلة القانونية.

وأضافت أن الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية تواصل أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، واستمرار الخدمات بصورة طبيعية.