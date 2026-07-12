ضربات أميركية جديدة على إيران.. وانفجارات تهز بندر عباس وقشم

هزت انفجارات عدة مناطق في الجنوب الإيراني اليوم الأحد، عقب تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جديدة استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية، وفق ما نقله موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة استهدفت زوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في موقعين حول مضيق هرمز.

بالمقابل، سمع دوي عدة انفجارات شرقي مدينة بندر عباس وفي المنطقة الساحلية من قشم في مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكرته وكالة فارس.

كما سقطت أكثر من عشرة مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية. وقال حسين أمير تيموري، محافظ قشم، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) “سقط ما بين عشرة وأحد عشر مقذوفا معاديا في جزيرة قشم منذ بعد ظهر الأحد”، لافتا الى أن “جميع الأهداف كانت عسكرية” ولم يسجل وقوع إصابات.

كما أشارت وكالة “إرنا” إلى أن “العدو” أطلق صواريخ باتجاه جزيرة قشم الإيرانية.

أتت هذه التطورات، بعدما تبادلت القوات الأميركية والإيرانية اليوم الأحد هجمات مكثفة بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت إيران خلالها منشآت أميركية في دول عدة بمنطقة الخليج اليوم الأحد، فيما أعلنت طهران مجددا إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

أكثر من 300 هدف

فقد أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأحد، انتهاء الجولة الثالثة من الضربات العسكرية التي استهدفت مواقع إيرانية، كاشفاً أن قواته نفذت خلال الأيام الماضية واحدة من أوسع العمليات الجوية والبحرية ضد أهداف داخل إيران، شملت أكثر من 300 موقع عسكري، وذلك رداً على الهجمات التي طالت سفناً تجارية في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” في بيان إن الجولة الثالثة من الضربات انتهت بعد استهداف نحو 140 هدفاً عسكرياً إيرانياً باستخدام مقاتلات انطلقت من قواعد برية وبحرية، إضافة إلى طائرات مسيرة وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة.

كما بينت أن الأهداف شملت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومنشآت بحرية، ومستودعات ذخيرة، ومخازن عسكرية، وشبكات اتصالات، ومواقع مراقبة ورصد على السواحل الإيرانية، في إطار عملية تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في استهداف الملاحة الدولية.

بالمقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل أحد أفراد البحرية الإيرانية خلال الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع في جنوب البلاد.

وكانت هذه أحدث الضربات في سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة، في إطار سعي إيران فرض سيطرتها على الملاحة عبر المضيق.

فيما امتدت الضربات إلى قطر، وهي وسيط في محادثات وقف إطلاق النار ولم تتعرض لهجوم منذ أبريل/نيسان، في حين قالت الإمارات إن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة من إيران للمرة الأولى منذ أوائل مايو/أيار.

وتلقي هذه الموجة المتجددة من التصعيد بظلال من الشك على مستقبل الاتفاق الأميركي الإيراني المؤقت الذي وقعه البلدان الشهر الماضي، والذي كان يهدف إلى معاودة فتح المضيق وإنهاء الحرب بعد مفاوضات إضافية على مدى 60 يوما.