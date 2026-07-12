“صناعي جدة” يدشن برنامج «أبطال البيت» الصيفي بمشاركة 250 طالباً

البلاد (جدة)

دشن المعهد الصناعي الثانوي بجدة برنامج «أبطال البيت” في نسخته الثانية والعشرين لعام 2026؛ بهدف تنمية مهارات النشء واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية من خلال برامج تدريبية نوعية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي.

أكد ذلك مدير المعهد المهندس ياسر بن عباد الثمالي، مشيراً إلى أن برنامج «أبطال البيت» يُعد من أبرز المبادرات المجتمعية التي يشارك بها كل من ( وزارة الحرس الوطني ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي ، وجامعة الملك عبدالعزيز) وينفذها المعهد خلال الإجازة الصيفية، كما يعكس هذا البرنامج التزام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدورها في خدمة المجتمع، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية تسهم في إعداد وتأهيل الشباب، وتنمية قدراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وكشف “الثمالي” بان البرنامج انطلق بحضور 250 طالبا، عبر 6 برامج تدريبية متخصصة في عدد من التخصصات المهنية، بما يزيد عن 950 ساعة تدريبية يشرف على تنفيذها مركز خدمة المجتمع الفرعي بالمعهد، بما يسهم في تنمية مهارات المشاركين، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، واكتشاف ميولهم المهنية.