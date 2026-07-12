سلطنة عُمان تدين استهداف مواقع في مسندم بطائرات مسيّرة

أعلنت سلطنة عُمان تعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المستجدات والحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن مصدر أمني قوله: إن عددًا من المواقع في محافظة مسندم تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناجمة عن الاستهداف.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار والسلامة العامة والتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ.

وأكدت السلطنة إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، مشددة على متابعتها المستمرة للتطورات واتخاذها كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن البلاد وحماية المواطنين والمقيمين.

وفي تطور لاحق، استدعت سلطنة عُمان السفير الإيراني لدى مسقط وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الهجوم، معربة عن استيائها مما وصفته بـ”الأعمال غير المسؤولة” التي استهدفت أراضيها.

وأوضحت وكالة الأنباء العُمانية أن مذكرة الاحتجاج تضمنت دعوة إلى الالتزام بأحكام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى احترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين.