خدمة «Maersk MECL» تنضم لعمليات ميناء جدة الإسلامي

البلاد (جدة)

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن (Maersk – MECL) التابعة لشركة Maersk إلى ميناء جدة الإسلامي، في خطوة تعزز الربط الملاحي للميناء وتوسع شبكة خدماته مع موانئ إقليمية وعالمية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وتربط الخدمة الجديدة ميناء جدة الإسلامي بعدد من الموانئ في الولايات المتحدة تشمل: تشارلستون، وسافانا، وهيوستن، ونورفولك، ونيوآرك، إضافة إلى طنجة في المغرب، وصلالة في سلطنة عُمان، وموندرا وبيبافاف ونهافا شيفا في الهند، بطاقة استيعابية تصل إلى 7,000 حاوية قياسية. وتأتي إضافة الخدمة ضمن جهود”موانئ” لتعزيز تنافسية ميناء جدة الإسلامي ورفع كفاءة الربط الملاحي مع الأسواق العالمية، وتوفير خدمات شحن أكثر فاعلية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد. ويُعد ميناء جدة الإسلامي محورًا لوجستيًا رئيسًا على البحر الأحمر، إذ يواصل توسيع شبكة خدماته الملاحية بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.