باكستان: ندعم سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها.. وندعو لضبط النفس

أعربت باكستان الأحد، عن بالغ قلقها إزاء تصاعد التوترات الإقليمية، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ “خطوات فورية” لخفض التصعيد، مع التأكيد على دعمها الكامل لسيادة الدول الشقيقة ووحدة أراضيها، غداة استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، عقب استهداف طهران لسفن تجارية في مضيق هرمز.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان: إنها تتابع “ببالغ القلق” التطورات الأخيرة التي تسهم في زيادة حدة التوترات في المنطقة، مجددة تأكيدها دعم سيادة جميع الدول الشقيقة وسلامة أراضيها.

كما حثت إسلام آباد جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس، واتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، والالتزام بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بمواصلة تقديم كل أشكال الدعم الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، مشددة على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لتسوية الخلافات وإنهاء التوترات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الخارجية الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إسحاق دار، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة، فيما شدد دار على ضرورة “خفض التصعيد” وإبداء جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس.

هذا وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أن “الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتسوية النزاعات وتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة”.

أتى الموقف الباكستاني بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأميركية انتهاء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية، رداً على الهجوم الذي تعرضت له السفينة التجارية في مضيق هرمز، فيما تتواصل المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع دائرة الصراع وانعكاساته على أمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة.

بدوره، أكد دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وجهت “ضربات شديدة” لإيران خلال الليلة الماضية، ردا على هجمات طهران على سفن في مضيق هرمز.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة NBC: إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة، رغم إعلان طهران في وقت سابق إغلاق الممر المائي الاستراتيجي في ظل تبادل جديد للضربات مع واشنطن.