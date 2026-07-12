النصر يصل أبها لبدء المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الجديد

البلاد (أبها)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأحد، إلى مدينة أبها، لبدء المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الثانية من تحضيرات “العالمي” في مدينة أبها حتى يوم 22 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الفني الذي وضعه الجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق الموسم.

وكان النصر قد افتتح استعداداته للموسم الجديد بإقامة المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في مقر النادي بالرياض، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 يوليو الجاري، قبل الانتقال إلى أبها لاستكمال التحضيرات.

وسيختتم النصر برنامجه الإعدادي بإقامة المرحلة الأخيرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك خلال الفترة من 25 يوليو حتى 5 أغسطس، حيث يخوض الفريق معسكرًا خارجيًا يهدف إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل بداية المنافسات الرسمية.

ويخوض النصر استعداداته للموسم الجديد بمعنويات مرتفعة، بعدما تُوج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، في إطار سعيه للحفاظ على اللقب ومواصلة المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.