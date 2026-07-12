الموارد البشرية توقف 12 مكتب استقدام لمخالفات جسيمة

وبينت الوزارة أن المخالفات المرصودة تنوعت بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، إضافة إلى عدم معالجة شكاوى المستفيدين؛ وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام دوريًّا، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.

ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة “مُساند”، وهي المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام؛ وتتيح هذه المنصة التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، كما توفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.

ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866) أو عبر تطبيق “مُساند” المتاح على الأجهزة الذكية؛ و تأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وتأتي تلك الإجراءات ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند على الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.