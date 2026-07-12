المكسيكي “دارك أنجل” يفتتح سجل أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. والياباني “أنليمت” يتوج بلقب “أبيكس ليجيندز”

البلاد (باريس)
سُجّلت أولى ألقاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، باسم فريق نافي، بعد تتويج لاعبه المكسيكي لويس غوادالوبي كاستيلو غوميز، المعروف باسم دارك أنجل، بطلًا لمنافسات “فاتال فيوري: سيتي أوف ذا وولفز”، فيما توّج الفريق الياباني أنليمت بلقب بطولة “أبيكس ليجيندز”، ليكونا أول المتوجين في الحدث العالمي بنسخته الثالثة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس حتى 23 أغسطس المقبل.
وحقق دارك أنجل أول ألقاب كأس العالم 2026، بعدما تغلب في النهائي على الياباني كينتا إيتشيهارا، ممثل فريق فيرتوس برو، بنتيجة (5 – 1)، وذلك بعد مشوار استثنائي قلب خلاله تأخره بنتيجة (0 – 3) أمام رينالد تاكوان، لاعب إيليت إي سبورتس، في الدور ربع النهائي إلى فوز مثير بنتيجة (5 – 4)، قبل أن يتجاوز الياباني ناوكي نيموتو، المعروف باسم نيمو، في نصف النهائي بنتيجة (4 – 3).
وحقق دارك أنجل أول ألقاب كأس العالم 2026، بعدما تغلب في النهائي على الياباني كينتا إيتشيهارا، ممثل فريق فيرتوس برو، بنتيجة (5 – 1)، وذلك بعد مشوار استثنائي قلب خلاله تأخره بنتيجة (0 – 3) أمام رينالد تاكوان، لاعب إيليت إي سبورتس، في الدور ربع النهائي إلى فوز مثير بنتيجة (5 – 4)، قبل أن يتجاوز الياباني ناوكي نيموتو، المعروف باسم نيمو، في نصف النهائي بنتيجة (4 – 3).
ونال البطل جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار من إجمالي جوائز المنافسة البالغة مليون دولار، مانحًا فريقه نافي 1000 نقطة في ترتيب بطولة الأندية، فيما حسم نيمو المركز الثالث بعد فوزه على مواطنه لاجيا بنتيجة (5 – 2)، ليضيف 500 نقطة إلى رصيد فريق سايشونكان سول كوماموتو.
وفي منافسات “أبيكس ليجيندز”، عاد الفريق الياباني أنليمت، المكوّن من يولاريمان وإكس تسوفي وبيس إلى منصات التتويج، بعدما حسم اللقب في الجولة العاشرة عبر مواجهة فاصلة (3 ضد 2) أمام مواطنه زيتا ديفيجن.
واستغل اللاعب بيس أفضلية المرتفعات ليقضي على آخر منافسيه ويمنح فريقه اللقب، كما توّج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما سجل 39 إقصاءً و35 مساعدة و50 ضربة قاضية خلال المنافسات.
وبهذه النتائج، يتقاسم فريقا نافي وأنليمت صدارة الترتيب العام برصيد 1000 نقطة لكل منهما، فيما جاء فريق فيرتوس برو في المركز التالي برصيد 750 نقطة.
وفي منافسات “أبيكس ليجيندز”، عاد الفريق الياباني أنليمت، المكوّن من يولاريمان وإكس تسوفي وبيس إلى منصات التتويج، بعدما حسم اللقب في الجولة العاشرة عبر مواجهة فاصلة (3 ضد 2) أمام مواطنه زيتا ديفيجن.
واستغل اللاعب بيس أفضلية المرتفعات ليقضي على آخر منافسيه ويمنح فريقه اللقب، كما توّج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما سجل 39 إقصاءً و35 مساعدة و50 ضربة قاضية خلال المنافسات.
وبهذه النتائج، يتقاسم فريقا نافي وأنليمت صدارة الترتيب العام برصيد 1000 نقطة لكل منهما، فيما جاء فريق فيرتوس برو في المركز التالي برصيد 750 نقطة.