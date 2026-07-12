السودان.. حكم غيابي بإعدام حميدتي في قضية الجنينة

أصدرت محكمة سودانية، الأحد، حكمًا غيابيًا بالإعدام بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو، و13 متهما آخرين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في أول حكم قضائي يصدر بحق قائد الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في السودان.
قضية الجنينة
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأن المحكمة دانت المتهمين على خلفية مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، والهجمات التي شهدتها مدينة الجنينة عام 2023، والتي أسفرت، بحسب الحكم، عن مقتل نحو 15 ألف شخص.
وتعد أحداث الجنينة من أكثر فصول الحرب دموية، إذ تتهم السلطات السودانية قوات الدعم السريع بتنفيذ هجمات واسعة استهدفت المدينة، وشملت أعمال قتل وتهجير بحق أبناء قبيلة المساليت، بينما تشير تقديرات دولية إلى أن عدد الضحايا تراوح بين 10 آلاف و15 ألف قتيل.
ملاحقة دولية
وأمرت المحكمة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للتنسيق مع الدول التي يُعتقد بوجود المحكوم عليهم فيها، تمهيدا لاتخاذ إجراءات تسليمهم.
في المقابل، تنفي قوات الدعم السريع ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو مسؤوليتها عن الانتهاكات المنسوبة إليها.
لجنة التحقيق
وجاء الحكم بعد تحقيقات بدأت بقرار أصدره رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أغسطس (آب) 2024، قضى بتشكيل لجنة برئاسة النائب العام للتحقيق في الجرائم المنسوبة إلى قوات الدعم السريع، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة خلال عام 2025.
حرب مستمرة
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي في أبريل (نيسان) 2023، إثر خلافات بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش وترتيبات المرحلة الانتقالية، بعد أن كان الطرفان شريكين في انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي أنهى الشراكة مع المكون المدني.
وأسفر النزاع، بحسب الأمم المتحدة، عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص، متسببا في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تعديل دستوري
وفي مارس 2025، أجرى البرهان تعديلات على الوثيقة الدستورية لعام 2019، تضمنت حذف جميع الإشارات إلى قوات الدعم السريع من المواد المنظمة لمجلس السيادة والمحاكم العسكرية، في خطوة عكست القطيعة الكاملة بين الطرفين بعد اندلاع الحرب.
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