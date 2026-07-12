السياسة

الإمارات: تعاملنا مع اعتداءات صاروخية قادمة من إيران

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1448 هـ      12 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 البلاد (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وشددت على أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة.

وأطلقت طهران هجمات محدودة بالصواريخ والمسيرات على عدة دول في المنطقة، بعد شن الولايات المتحدة موجة ثالثة من الضربات على إيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت استهداف أكثر من 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا شملت مواقع الصواريخ والطائرات بدون طيار والقدرات البحرية وشبكات الاتصالات ومواقع المراقبة الساحلية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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