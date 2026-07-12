الإمارات: تعاملنا مع اعتداءات صاروخية قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وشددت على أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة.

وأطلقت طهران هجمات محدودة بالصواريخ والمسيرات على عدة دول في المنطقة، بعد شن الولايات المتحدة موجة ثالثة من الضربات على إيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت استهداف أكثر من 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا شملت مواقع الصواريخ والطائرات بدون طيار والقدرات البحرية وشبكات الاتصالات ومواقع المراقبة الساحلية.