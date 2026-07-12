الأردن: سقوط 3 صواريخ إيرانية دون إصابات

أفاد الجيش الأردني بسقوط ثلاثة صواريخ إيرانية فجر اليوم (الأحد)، داخل أراضي المملكة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء هذا الحادث.

ويأتي ذلك في سياق تجدد الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الصواريخ الثلاثة، التي انطلقت من الأراضي الإيرانية، سقطت في مواقع متفرقة داخل المملكة فجر الأحد، وأشار المصدر إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة فقط.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.