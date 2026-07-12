إطلاق صافرات الإنذار في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم (الأحد)، إطلاق صافرات الإنذار في ظل وجود تهديد جديد.

وحثت الوزارة، المواطنين والمقيمين على الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وأطلقت طهران هجمات محدودة بالصواريخ والمُسيرات على عدة دول في المنطقة، بعد شن الولايات المتحدة موجة ثالثة من الضربات على إيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت استهداف أكثر من 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا شملت مواقع الصواريخ والطائرات بدون طيار والقدرات البحرية وشبكات الاتصالات ومواقع المراقبة الساحلية.