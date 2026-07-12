السياسة

أمريكا تشن موجة ضربات جديدة على إيران

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1448 هـ      12 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (وكالات)

بدأ الجيش الأمريكي فجر اليوم (الأحد)، شن جولة ثالثة من الضربات ضد إيران، بعدما هاجم الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص.

ونوهت القيادة المركزية الأمريكية بأن السفينة التي تعرضت للهجوم غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب حريق على متنها وأضرار جسيمة في غرفة المحركات، كما تم الإبلاغ عن فقدان أحد أفراد طاقم المدنيين.

وأعلنت أنها استهدفت أكثر من 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا شملت مواقع الصواريخ والطائرات بدون طيار والقدرات البحرية وشبكات الاتصالات ومواقع المراقبة الساحلية.

بدوره، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه أغلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعدما أطلق نيرانًا تحذيرية على سفينة حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به.

ونوه بأن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، فيما سُمع دوي انفجارات في مناطق إيرانية بينها جزيرة قشم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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