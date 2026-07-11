وفد المملكة يشارك في اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية بلندن

البلاد (لندن)
ترأس رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي وفد المملكة المشارك في الدورة الـ(137) لاجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، ضمن جهود المملكة لتعزيز حضورها في المحافل البحرية الدولية، ودعم تطوير قطاع النقل البحري.
وناقشت الاجتماعات عددًا من القضايا الإستراتيجية والموضوعات المتعلقة برفع كفاءة القطاع البحري، وتعزيز سلامة الملاحة البحرية وأمنها، ودعم التعاون الدولي في هذا المجال.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد معالي رئيس الهيئة العامة للنقل عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من دول ومنظمات دولية، بُحثت خلالها سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستُعرضت أبرز إنجازات المملكة في تطوير القطاع البحري، بما يواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
وأكدت الهيئة أن مشاركة المملكة تأتي امتدادًا لدورها الفاعل في أعمال المنظمة البحرية الدولية، وحرصها على الإسهام في تطوير السياسات البحرية، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات، بما يدعم مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ويرسخ التزامها بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بسلامة النقل البحري وأمنه واستدامته.
وناقشت الاجتماعات عددًا من القضايا الإستراتيجية والموضوعات المتعلقة برفع كفاءة القطاع البحري، وتعزيز سلامة الملاحة البحرية وأمنها، ودعم التعاون الدولي في هذا المجال.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد معالي رئيس الهيئة العامة للنقل عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من دول ومنظمات دولية، بُحثت خلالها سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستُعرضت أبرز إنجازات المملكة في تطوير القطاع البحري، بما يواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
وأكدت الهيئة أن مشاركة المملكة تأتي امتدادًا لدورها الفاعل في أعمال المنظمة البحرية الدولية، وحرصها على الإسهام في تطوير السياسات البحرية، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات، بما يدعم مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ويرسخ التزامها بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بسلامة النقل البحري وأمنه واستدامته.