“هيئة الإعلام” تحدد 3 ضوابط للمحتوى

البلاد (الرياض)

حثّت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المحتوى الإعلامي على الالتزام بالأنظمة والضوابط المعتمدة، مؤكدةً أن ذلك يعزز احترافية الممارسة الإعلامية ويرتقي بجودة المحتوى المقدَّم للجمهور.

وشددت الهيئة على جملة من المبادئ الجوهرية لتجنب المخالفات الإعلامية؛ أبرزها: التحقق من المعلومات قبل نشرها، والابتعاد عن تداول الشائعات والمعلومات غير الموثقة، فضلاً عن مراعاة القيم المجتمعية عند إنتاج المحتوى ونشره.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الهيئة على ترسيخ ثقافة المحتوى المسؤول، وتعزيز الممارسة المهنية الرشيدة في المشهد الإعلامي السعودي.