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“هيئة الإعلام” تحدد 3 ضوابط للمحتوى

صحيفة البلادaccess_time26 / محرم / 1448 هـ      11 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

حثّت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المحتوى الإعلامي على الالتزام بالأنظمة والضوابط المعتمدة، مؤكدةً أن ذلك يعزز احترافية الممارسة الإعلامية ويرتقي بجودة المحتوى المقدَّم للجمهور.
وشددت الهيئة على جملة من المبادئ الجوهرية لتجنب المخالفات الإعلامية؛ أبرزها: التحقق من المعلومات قبل نشرها، والابتعاد عن تداول الشائعات والمعلومات غير الموثقة، فضلاً عن مراعاة القيم المجتمعية عند إنتاج المحتوى ونشره.
تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الهيئة على ترسيخ ثقافة المحتوى المسؤول، وتعزيز الممارسة المهنية الرشيدة في المشهد الإعلامي السعودي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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