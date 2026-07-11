مونديال 2026: صراع الأجيال وميلاد حقبة جديدة من النجوم

البلاد (الرياض)
يفرض كأس العالم 2026 نفسه بوصفه إحدى أكثر النسخ استثنائية في تاريخ البطولة، ليس فقط كونه الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة، بل لأنه يجسد مرحلة انتقالية في كرة القدم العالمية، تتقاطع فيها نهاية حقبة صنعتها أسماء بارزة، مع بداية عهد جديد تقوده مواهب شابة تتطلع إلى اعتلاء قمة المشهد الكروي.
وفي الوقت الذي تترقب فيه الجماهير منافسات الأدوار الحاسمة، تتجه الأنظار إلى قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يواصل مشواره في البطولة، بعدما رسخ مكانته بوصفه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كأس العالم، في نسخة قد تمثل ظهوره الأخير على المسرح العالمي، بعد رحلة امتدت لأكثر من عقدين، حافلة بالإنجازات والأرقام واللحظات الراسخة في ذاكرة عشاق كرة القدم.
وعلى الجانب الآخر، غادر المنتخب البرتغالي البطولة من دور الـ(16)، لتنتهي بذلك مشاركة قائده كريستيانو رونالدو في آخر نسخة له من كأس العالم، بعد ست مشاركات مونديالية.
وكان رونالدو قد أكد، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة إسبانيا، أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة له في البطولة، دون أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي رسميًا.
وفي الوقت الذي تترقب فيه الجماهير منافسات الأدوار الحاسمة، تتجه الأنظار إلى قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يواصل مشواره في البطولة، بعدما رسخ مكانته بوصفه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كأس العالم، في نسخة قد تمثل ظهوره الأخير على المسرح العالمي، بعد رحلة امتدت لأكثر من عقدين، حافلة بالإنجازات والأرقام واللحظات الراسخة في ذاكرة عشاق كرة القدم.
وعلى الجانب الآخر، غادر المنتخب البرتغالي البطولة من دور الـ(16)، لتنتهي بذلك مشاركة قائده كريستيانو رونالدو في آخر نسخة له من كأس العالم، بعد ست مشاركات مونديالية.
وكان رونالدو قد أكد، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة إسبانيا، أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة له في البطولة، دون أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي رسميًا.
ولا يقتصر المشهد على ميسي ورونالدو، بل يمتد إلى مجموعة من النجوم الذين اقتربوا من نهاية مسيرتهم الدولية، بعد أن شكلوا لسنوات طويلة واجهة لكرة القدم العالمية، وأسهموا في صناعة منافسات تاريخية وأرقام قياسية وإنجازات ستظل جزءًا من ذاكرة المونديال.
وفي المقابل، تبدو البطولة منصة لبروز مرحلة جديدة، يقودها عدد من نجوم الجيل الجديد، يتقدمهم الإسباني لامين يامال، والفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي جود بيلينغهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والنرويجي إرلينغ هالاند، إلى جانب مواهب صاعدة قدمت مستويات لافتة، وأظهرت قدرة على تحمل الضغوط والمنافسة في أكبر المحافل الكروية.
وأظهرت مجريات البطولة اعتماد عدد من المنتخبات الكبرى على عناصر شابة تمتلك السرعة والمهارة والشخصية القيادية، في مشهد يعكس تطور اللعبة وتسارع وتيرة تجديد الأجيال داخل المنتخبات الوطنية.
ويأتي مونديال كأس العالم مسرحًا لبروز النجوم الكبار وتحولهم إلى أسماء خالدة في تاريخ اللعبة، فمن ملاعبها انطلقت مسيرات نجوم مثل بيليه، ودييغو مارادونا، وزين الدين زيدان، ورونالدو، وميسي، فيما تبدو نسخة 2026 مرشحة لتقديم أسماء جديدة تسعى إلى كتابة قصصها وإضافة أسمائها إلى سجل البطولة.
وفي المقابل، تبدو البطولة منصة لبروز مرحلة جديدة، يقودها عدد من نجوم الجيل الجديد، يتقدمهم الإسباني لامين يامال، والفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي جود بيلينغهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والنرويجي إرلينغ هالاند، إلى جانب مواهب صاعدة قدمت مستويات لافتة، وأظهرت قدرة على تحمل الضغوط والمنافسة في أكبر المحافل الكروية.
وأظهرت مجريات البطولة اعتماد عدد من المنتخبات الكبرى على عناصر شابة تمتلك السرعة والمهارة والشخصية القيادية، في مشهد يعكس تطور اللعبة وتسارع وتيرة تجديد الأجيال داخل المنتخبات الوطنية.
ويأتي مونديال كأس العالم مسرحًا لبروز النجوم الكبار وتحولهم إلى أسماء خالدة في تاريخ اللعبة، فمن ملاعبها انطلقت مسيرات نجوم مثل بيليه، ودييغو مارادونا، وزين الدين زيدان، ورونالدو، وميسي، فيما تبدو نسخة 2026 مرشحة لتقديم أسماء جديدة تسعى إلى كتابة قصصها وإضافة أسمائها إلى سجل البطولة.
كما يمنح النظام الجديد للمونديال، بمشاركة (48) منتخبًا، فرصة أوسع لظهور مدارس كروية متنوعة ومواهب قادمة من قارات مختلفة، ويضفي مزيدًا من التنافسية على البطولة، مع اتساع فرص بروز منتخبات وأسماء جديدة خارج دائرة الترشيحات التقليدية.
وبين اقتراب عدد من كبار نجوم اللعبة من نهاية مسيرتهم الدولية، والطموحات التي يحملها جيل المستقبل، تعكس نسخة 2026 انتقال الراية بين جيل صنع جانبًا مهمًا من تاريخ كرة القدم الحديثة، وآخر يستعد لكتابة فصل جديد في مسيرة اللعبة.
وبين اقتراب عدد من كبار نجوم اللعبة من نهاية مسيرتهم الدولية، والطموحات التي يحملها جيل المستقبل، تعكس نسخة 2026 انتقال الراية بين جيل صنع جانبًا مهمًا من تاريخ كرة القدم الحديثة، وآخر يستعد لكتابة فصل جديد في مسيرة اللعبة.