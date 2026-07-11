مونديال 2026.. إسبانيا تصعق بلجيكا وتتأهل لنصف النهائي

للمرة الثانية تواليًا، سجل اللاعب البديل ميكيل ميرينو هدفاً في اللحظات الأخيرة، ليقود إسبانيا للفوز 2-1 على بلجيكا، في ربع نهائي مونديال 2026.

كانت المباراة في الطريق نحو الوقت الإضافي في ظل التعادل 1-1، لكن البديل ميرينو تابع تسديدة مرتدة من الحارس سيني لامينز، ووضع الكرة بكل قوة داخل الشباك في الدقيقة 88، لتستغل إسبانيا خروج الحارس تيبو كورتوا مصاباً.

وكان ميرينو قد أنقذ إسبانيا في دور الستة عشر، عندما سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام البرتغال، وأطاح برونالدو من المونديال.

وستلعب إسبانيا في الدور نصف النهائي ضد المنتخب الفرنسي الذي فاز على المغرب مساء يوم الخميس.

تقدمت إسبانيا بهدف عن طريق فابيان رويز في الدقيقة 30، حيث تابع لاعب الوسط تسديدة مرتدة من الحارس كورتوا، وسدد بقوة من مدى قريب داخل الشباك.

وأدرك تشارل دي كيتيلير التعادل لبلجيكا بضربة رأس بعد هجمة نادرة، ليصبح أول لاعب يهز شباك إسبانيا في كأس العالم 2026، بعدما حافظ أوناي سيمون على نظافة شباكه لمدة 650 دقيقة في رقم قياسي.

وتألق كورتوا في إبعاد أكثر من تسديدة خطيرة من ميكيل أويارزبال ولامين يامال قبل أن يتعرض لإصابة في الفخذ، وغادر الملعب باكيًا في الدقيقة 70، وشارك لامينز حارس مانشستر يونايتد.

وفشل لامينز في التعامل مع تسديدة قوية من باو كوبارسي مدافع إسبانيا من خارج منطقة الجزاء، وردها نحو ميرينو الذي لم يجد صعوبة في تسجيل هدف الانتصار.