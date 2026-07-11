“فيتش” تُثبّت تصنيف المملكة عند A+ بنظرة مستقرة

ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقييم المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة قوة الميزانية العامة والمركز الخارجي للمملكة، وما يمثله ذلك من دعم مباشر للتصنيف الائتماني.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تقييم المملكة يعكس قوة مركزها المالي واحتياطاتها الكبيرة، مشيرة إلى أن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية لدى السعودية تتفوق بشكل ملحوظ على متوسطات التصنيفات A وAA.

وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.6% في 2026، على أن يعود للانتعاش في 2027 مع تحسن تدفقات الملاحة عبر مضيق هرمز وزيادة إنتاج النفط والبتروكيماويات، ليصل النمو المتوقع إلى 2.9% بحلول 2028.

وأوضحت فيتش أن احتياطيات المملكة مرشحة لتغطية نحو 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية خلال 2026، ما يعكس قوة المركز المالي الخارجي، مؤكدة أن الاقتصاد السعودي والمالية العامة أظهرا مرونة أمام التوترات الإقليمية.

وأضاف التقرير أن الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة والمشروعات الكبرى يواصلان دعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعافي الثقة في قطاع الأعمال واستمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، متوقعًا أن تسهم عودة تدفقات النفط والبتروكيماويات في تعزيز انتعاش النمو خلال 2027.