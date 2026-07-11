السياسة

سمو وزير الخارجية يبحث التطورات مع وزير خارجية باكستان

صحيفة البلادaccess_time26 / محرم / 1448 هـ      11 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، والتأكيد على ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية واحتواء التوترات، وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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