حادث قطار في مصر يخلف إصابات

أُصيب عدد من الركاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر خروج إحدى عربات القطار رقم 450 خط كفر الشيخ – طنطا عن القضبان أثناء مروره بمحطة محلة روح بمحافظة الغربية المصرية.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ؛ حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة وفق المعلومات الأولية.

كما انتقلت قيادات هيئة السكك الحديدية إلى موقع الحادث، وبدأت فرق الطوارئ أعمال رفع العربة وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، بالتزامن مع فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب خروج العربة عن القضبان وملابسات الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الموقف، مع حصر التلفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة حركة القطارات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في أثناء دخول قطار رقم 450 ركاب (دمنهور / قلين / طنطا) إلى محطة محلة روح في تمام الساعة 7:50 صباح اليوم، خرجت العجلة الأولى من العربة خلف الجرار، عن القضبان، مما أسفر عن عدد من الإصابات الخفيفة.

وعلى الفور قامت الهيئة بدفع فرق الطوارئ والأوناش والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف، والعمل على إعادة العربة إلى مسارها، واستعادة انتظام حركة القطارات في أسرع وقت ووفقًا لمعدلاتها الطبيعية.

كما قررت الهيئة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية للواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.