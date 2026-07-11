بدء تطوير تقاطعي “التحلية” مع طريقي الملك فهد والمكرونة بجدة

بدأت أمانة محافظة جدة تنفيذ أعمال التحسين والتطوير ومعالجة الاختناقات المرورية عند تقاطعي طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية) مع طريقي الملك فهد والمكرونة، وذلك ضمن مشروع تنفيذ حلول مرورية لمعالجة الاختناقات المرورية في مدينة جدة، بهدف تعزيز كفاءة حركة المركبات وتحقيق انسيابية أكبر على أحد أهم المحاور الحيوية بالمدينة.

وقالت الأمانة: إن المشروع يندرج ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد مستهدفات رؤية 2030، ويشمل حزمة من الحلول الهندسية والمرورية تتضمن: رفع الطاقة الاستيعابية للطريق، وتحسين انسيابية الحركة، والحد من الازدحام، فضلًا عن تطوير المشهد الحضري للتقاطعين بما يعزز جودة البيئة العمرانية.

وأوضحت أن الأعمال المنفذة تشمل تركيب إشارات مرورية لتنظيم حركة السير، وتحسين مداخل ومخارج الربط بين الطريق الرئيسي ومسار الخدمة، بما يعزز مستويات السلامة المرورية ويقلص زمن الانتظار عند نقاط الاختناق.

وأعلنت الأمانة تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة لضمان استمرارية الحركة والمحافظة على السلامة العامة طوال فترة التنفيذ، مشيرةً إلى أن المشروع انطلق في الأول من فبراير 2026 بنسبة إنجاز بلغت 10%، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأفادت بأن التقاطعين يخدمان طريق الأمير محمد بن عبد العزيز ووسط مدينة جدة، ويُعدّان من أهم التقاطعات الحيوية التي تسهم في تحسين الحركة المرورية، كما يستفيد من المشروع سكان أحياء الفيصلية والصفا والرحاب والعزيزية.

ويأتي المشروع ضمن خطة أمانة محافظة جدة لتطوير التقاطعات ذات الأولوية، من خلال تنفيذ حلول عملية تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين تجربة التنقل، وتعزيز جودة الحياة في المدينة.