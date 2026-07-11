أمراء ومسؤولون يواسون أسرة صيرفي في وفاة صالح

خالد بن مرضاح (جدة)

واسى عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين والأعيان ورجال الأعمال، أسرة صيرفي، في وفاة الشيخ صالح حمزة صيرفي، الذي وافته المنية ظهر الخميس الماضي، سائلين الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقد تمت الصلاة على الفقيد عقب صلاة مغرب الخميس في الحرم المكي الشريف، وووري جثمانه الثرى بمقابر المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيد زوج السيدة زهرة عبدالغني قطان.

ووالد كل من: حمزة، وأنس، وأميمة، وهنيدة.

وتستقبل أسرة الفقيد العزاء للرجال بقاعة دار المعلم بشارع الخريجي، وللنساء بدارهم بحي الشاطئ.

«البلاد» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة، لأسرة صيرفي وذويهم، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.(إنا لله وإنا إليه راجعون).