المجتمع

أمراء ومسؤولون يواسون أسرة صيرفي في وفاة صالح

صحيفة البلادaccess_time26 / محرم / 1448 هـ      11 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

خالد بن مرضاح (جدة)

واسى عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين والأعيان ورجال الأعمال، أسرة صيرفي، في وفاة الشيخ صالح حمزة صيرفي، الذي وافته المنية ظهر الخميس الماضي، سائلين الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقد تمت الصلاة على الفقيد عقب صلاة مغرب الخميس في الحرم المكي الشريف، وووري جثمانه الثرى بمقابر المعلاة بمكة المكرمة.
والفقيد زوج السيدة زهرة عبدالغني قطان.
ووالد كل من: حمزة، وأنس، وأميمة، وهنيدة.
وتستقبل أسرة الفقيد العزاء للرجال بقاعة دار المعلم بشارع الخريجي، وللنساء بدارهم بحي الشاطئ.
«البلاد» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة، لأسرة صيرفي وذويهم، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.(إنا لله وإنا إليه راجعون).

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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