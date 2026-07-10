مونديال 2026.. فرنسا تعبر المغرب إلى نصف النهائي

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الفرنسي مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي؛ إثر فوزه على نظيره المغربي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

بهذا الانتصار، ضرب المنتخب الفرنسي موعدًا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا، المقررة مساء اليوم الجمعة، مواصلًا سعيه نحو المنافسة على لقب البطولة.

سيطرة فرنسية

بدأ المنتخب الفرنسي المباراة بضغط هجومي مبكر، وكاد كيليان مبابي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر، إثر تمريرة مميزة من ديزيري دوي.

واستمرت المحاولات الفرنسية، حيث أهدر عثمان ديمبيلي فرصة جديدة في الدقيقة 18 برأسية مرت خارج المرمى، قبل أن يسدد كرة أخرى بعد دقيقتين، لكن الدفاع المغربي نجح في إبعادها.

وفي الدقيقة 28، حصلت فرنسا على ركلة جزاء، إلا أن الحارس المغربي ياسين بونو تألق وتصدى ببراعة لتسديدة كيليان مبابي، ليحافظ على نظافة شباكه ويمنح منتخب بلاده دفعة معنوية كبيرة.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد ديمبيلي لتهديد المرمى المغربي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول المنتخب المغربي العودة إلى أجواء المباراة، وسدد براهيم دياز كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48، إلا أن الدفاع الفرنسي نجح في اعتراضها.

ورد المنتخب الفرنسي بمحاولة خطيرة في الدقيقة 55، عندما أطلق ديزيري دوي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس ياسين بونو تصدى لها ببراعة.

هدفان يمنحان فرنسا بطاقة العبور

نجح المنتخب الفرنسي في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم عند الدقيقة 60، بعدما أطلق أحد لاعبيه تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن ياسين بونو من التصدي لها، لتسكن الشباك معلنة تقدم “الديوك”.

ولم يمض سوى ست دقائق حتى عزز عثمان ديمبيلي تقدم المنتخب الفرنسي، بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء استقرت داخل الشباك، ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

بهذه النتيجة، أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، ليواصل مشواره نحو اللقب، بينما يودع “أسود الأطلس” البطولة من الدور ربع النهائي بعد أداء تنافسي أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج.

عثمان ديمبيلي يضاعف النتيجة لمنتخب فرنسا#كأس_العالم2026⁩ pic.twitter.com/S4qGtfcNbh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 9, 2026