غدًا.. “أبيكس ليجيندز” و”فاتل فيوري” أول نهائيين في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

البلاد (باريس)
يشهد غدًا أول نهائيين في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في مركز باريس إكسبو بورت دو فرساي حتى 23 أغسطس المقبل، وذلك بإقامة نهائي بطولة “أبيكس ليجيندز” على صالة القدية، والمباراة النهائية لبطولة “فاتل فيوري.. سيتي أوف ذا وولفز” على صالة أليانز، لتتويج أول الأبطال في نسخة 2026.
وتتواصل غدًا أيضًا منافسات الأسبوع الأول من البطولة، إذ تستكمل بطولة “دوتا 2” مبارياتها، فيما يشهد الدور نصف النهائي لبطولة “فالورانت” مواجهتين لحسم طرفي المباراة النهائية، في حين تُختتم التصفيات الأخيرة لبطولة “إي أيه سبورتس إف سي 26″، التي ستحدد المتأهلين إلى الأدوار النهائية، وذلك على صالة STC.
وتُقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 خلال الفترة من 6 يوليو حتى 23 أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من (2000) لاعبًا يتنافسون في (25) بطولة ضمن (24) لعبة، في أكبر تجمع عالمي للرياضات الإلكترونية، وبإجمالي الجوائز (75) مليون دولار، موزعة بواقع (30) مليون دولار لبطولة الأندية، و(39) مليون دولار لبطولات الألعاب، و(5) ملايين دولار لتصفيات الطريق إلى كأس العالم، ومليون دولار لبرنامج الشركاء، فيما ينال النادي المتوج بلقب بطولة الأندية جائزة قدرها (7) ملايين دولار.
وتتواصل غدًا أيضًا منافسات الأسبوع الأول من البطولة، إذ تستكمل بطولة “دوتا 2” مبارياتها، فيما يشهد الدور نصف النهائي لبطولة “فالورانت” مواجهتين لحسم طرفي المباراة النهائية، في حين تُختتم التصفيات الأخيرة لبطولة “إي أيه سبورتس إف سي 26″، التي ستحدد المتأهلين إلى الأدوار النهائية، وذلك على صالة STC.
وتُقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 خلال الفترة من 6 يوليو حتى 23 أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من (2000) لاعبًا يتنافسون في (25) بطولة ضمن (24) لعبة، في أكبر تجمع عالمي للرياضات الإلكترونية، وبإجمالي الجوائز (75) مليون دولار، موزعة بواقع (30) مليون دولار لبطولة الأندية، و(39) مليون دولار لبطولات الألعاب، و(5) ملايين دولار لتصفيات الطريق إلى كأس العالم، ومليون دولار لبرنامج الشركاء، فيما ينال النادي المتوج بلقب بطولة الأندية جائزة قدرها (7) ملايين دولار.