السياسة

عون: لن نتراجع عن قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1448 هـ      10 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (بيروت)

أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، عدم تراجعه عن قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الانتقادات لهذا المسار لا تستحق الردّ، وتنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران.

وقال عون، خلال استقباله اليوم كتلة “الجمهورية القوية” النيابية برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: “أؤكد لكم أنني لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، مع إصراري على أن تتضمن كل مواقفي توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه، وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها”.

وتطرق الرئيس عون إلى صيغة الإطار التي وقّعها لبنان مع إسرائيل، معتبراً أنها “ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية، في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها”.

وقال “الأمور في طور الحلحلة تباعاً، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار، تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران”.

وأضاف “لدينا اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها من خلال حرب عبثية، وخصوصا في ظل الزخم الأميركي الحالي في الاهتمام بلبنان وقدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لتذليل العراقيل التي تضعها”.

ولفت عون إلى أنه “اتخذ خياراً صعباً، وطريقه ليس معبدا، بسبب موازين القوى، والحسابات الإسرائيلية، والوضع الإيراني – الأميركي، وغيرها من التعقيدات”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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