 سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الكندي

البلاد (جدة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في جدة، الخميس، وزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكغينتي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكندية، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي، وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبد العزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الكندي نائبة وزير الدفاع كريستيان فوكس، وعدد من المسؤولين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكندية، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي، وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبد العزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الكندي نائبة وزير الدفاع كريستيان فوكس، وعدد من المسؤولين.