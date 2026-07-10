السياسة

 سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الكندي

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1448 هـ      10 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في جدة، الخميس، وزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكغينتي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكندية، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي، وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبد العزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الكندي نائبة وزير الدفاع كريستيان فوكس، وعدد من المسؤولين.
m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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