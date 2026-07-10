رسميًا.. الألماني ينس فيسينغ مدربًا لنادي الاتحاد

البلاد (جدة)

أعلن نادي الاتحاد اليوم، الجمعة، عن تعيين الألماني ينس فيسينغ مدربًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “فيسينغ اتحادي”، بالإضافة إلى ذلك نشر فيديو يتحدث فيه المدرب الجديد عن نادي الاتحاد وقبوله لمهمة تدريبه.

وقال المدرب الألماني في فيديو تقديمه للجماهير: “كل بداية تحمل تحديًا وهذا هو التحدي الذي اخترته، منذ اللحظة الأولى أدركت عراقة هذا النادي.. وحجم المسؤولية التي يحملها هذا الشعار”.

وأضاف: “وأؤمن بأن التحديات تصنع أعظم الإنجازات.. وأنا هنا لأخوض هذا التحدي بكل شغف.. وأن نبني فريقًا يليق بالاتحاد.. ويحقق تطلعات جماهيره العظيمة”، مضيفًا: “لكن هذه الرحلة لن تكتمل إلا بكم.. وأنا أراهن عليكم”.