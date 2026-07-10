الرياضة

رسميًا.. الألماني ينس فيسينغ مدربًا لنادي الاتحاد

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1448 هـ      10 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلن نادي الاتحاد اليوم، الجمعة، عن تعيين الألماني ينس فيسينغ مدربًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “فيسينغ اتحادي”، بالإضافة إلى ذلك نشر فيديو يتحدث فيه المدرب الجديد عن نادي الاتحاد وقبوله لمهمة تدريبه.

وقال المدرب الألماني في فيديو تقديمه للجماهير: “كل بداية تحمل تحديًا وهذا هو التحدي الذي اخترته، منذ اللحظة الأولى أدركت عراقة هذا النادي.. وحجم المسؤولية التي يحملها هذا الشعار”.

وأضاف: “وأؤمن بأن التحديات تصنع أعظم الإنجازات.. وأنا هنا لأخوض هذا التحدي بكل شغف.. وأن نبني فريقًا يليق بالاتحاد.. ويحقق تطلعات جماهيره العظيمة”، مضيفًا: “لكن هذه الرحلة لن تكتمل إلا بكم.. وأنا أراهن عليكم”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *