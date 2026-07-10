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رئيس وزراء كندا يغادر جدة بعد زيارة رسمية

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1448 هـ      10 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

غادر رئيس وزراء كندا مارك كارني، مدينة جدة اليوم (الجمعة)، مختتمًا زيارته الرسمية إلى المملكة، والتي خلالها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقد أقيمت لرئيس وزراء كندا مراسم وداع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث كان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير المالية محمد الجدعان. ورافقهما في توديع رئيس الوزراء الكندي السفيرة السعودية في كندا آمال بنت يحيى المعلمي، والسفير الكندي لدى المملكة جان فيليب لينتو.

حضر الوداع كذلك مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبد الله بن ظافر، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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