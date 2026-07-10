رئيس وزراء كندا يغادر جدة بعد زيارة رسمية

غادر رئيس وزراء كندا مارك كارني، مدينة جدة اليوم (الجمعة)، مختتمًا زيارته الرسمية إلى المملكة، والتي خلالها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقد أقيمت لرئيس وزراء كندا مراسم وداع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث كان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير المالية محمد الجدعان. ورافقهما في توديع رئيس الوزراء الكندي السفيرة السعودية في كندا آمال بنت يحيى المعلمي، والسفير الكندي لدى المملكة جان فيليب لينتو.

حضر الوداع كذلك مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبد الله بن ظافر، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.