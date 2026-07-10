رئيس جمهورية جامبيا يصل إلى المدينة المنورة

البلاد (المدينة المنورة)
وصل فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، إلى المدينة المنورة اليوم لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه- رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين، وسفير جامبيا لدى المملكة مامبوري جاي.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين، وسفير جامبيا لدى المملكة مامبوري جاي.