السياسة

رئيس جمهورية جامبيا يصل إلى المدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1448 هـ      10 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (المدينة المنورة)
وصل فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، إلى المدينة المنورة اليوم لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه- رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين، وسفير جامبيا لدى المملكة مامبوري جاي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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