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رئيس جمهورية جامبيا يزور المسجد النبوي

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1448 هـ      10 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (المدينة المنورة)
زار فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله لدى وصوله للمسجد النبوي، نائب الرئيس التنفيذي للعناية بشؤون المسجد النبوي المهندس تركي بن عبدالعزيز البنيان، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العميد متعب بن نعيمان البدراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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