جيسوس يكشف عن شرطه لضم رونالدو لمنتخب البرتغال

وقال جيسوس للصحافيين الجمعة خلال تقديمه رسمياً: طالما أنه يواصل اللعب ويتمتع بالجاهزية التي تخوله أن يستدعى إلى التشكيلة، فسأستدعيه ضمن حدود معينة وبالشروط التي أراها الأفضل للمنتخب الوطني.

وكشف المدرب البالغ 71 عاماً أنه لم يتحدث بعد مع رونالدو، لكنهما سيناقشان مستقبل نجم النصر السعودي في اللعبة.وتابع: لم أتحدث مع رونالدو بعد، كريس لن يكون أبداً مشكلة للمنتخب الوطني. لا للمنتخب ولا بالنسبة لي.

وأضاف: رونالدو رمز لكرة القدم البرتغالية ورمز للمنتخب الوطني، وسيبقى كذلك إلى الأبد في كتب التاريخ. لقد سررت كثيراً بالعمل معه خلال العام الماضي مع النصر، من السهل العمل معه.

وأردف: سنُجري حديثاً بيننا حول ما يريد فعله في المرحلة المقبلة من مسيرته.

وأشرف جيسوس على تدريب رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، في النصر قبل رحيله في مايو عقب قيادة الفريق إلى لقب الدوري السعودي.

وختم جيسوس: أعلم أن رونالدو يريد الاستمرار في اللعب مع النصر، لأني، كما تعلمون، أمضيت عاماً معه. كان يقول لي دائما سأُنهي مسيرتي في النصر.