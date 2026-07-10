المحليات

المملكة تودع صكي الانضمام لمعاهدة الرياض وبروتوكول مدريد

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1448 هـ      10 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أودعت المملكة رسميًا صكي الانضمام إلى معاهدة الرياض لقانون التصاميم وبروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك خلال اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في الويبو المنعقدة في جنيف.

وجرت مراسم الإيداع بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبد العزيز السويلم، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة.

ويعكس هذا الإجراء التزام المملكة بتعزيز منظومة الملكية الفكرية وتوسيع نطاق خدماتها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تمكين أصحاب الحقوق من الاستفادة من الأنظمة الدولية التي تيسر حماية العلامات التجارية والتصاميم على المستويين الدولي والوطني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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