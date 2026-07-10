المملكة تودع صكي الانضمام لمعاهدة الرياض وبروتوكول مدريد

أودعت المملكة رسميًا صكي الانضمام إلى معاهدة الرياض لقانون التصاميم وبروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك خلال اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في الويبو المنعقدة في جنيف.

وجرت مراسم الإيداع بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبد العزيز السويلم، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة.

ويعكس هذا الإجراء التزام المملكة بتعزيز منظومة الملكية الفكرية وتوسيع نطاق خدماتها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تمكين أصحاب الحقوق من الاستفادة من الأنظمة الدولية التي تيسر حماية العلامات التجارية والتصاميم على المستويين الدولي والوطني.