السياسة

السفير الدوسري يلتقي قائد الجيش اللبناني

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1448 هـ      10 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (بيروت)

أجرى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، فهد بن عبد الرحمن الدوسري، اليوم (الجمعة)، لقاءً مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، في مقر وزارة الدفاع اللبنانية باليرزة، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة ولبنان، مع التركيز على الجوانب العسكرية والدفاعية المشتركة؛ وبحثا مستجدات الأوضاع الراهنة في لبنان والجهود المبذولة لمعالجة التحديات الأمنية.

حضر اللقاء الملحق العسكري في سفارة المملكة، العقيد صالح بن محمد الحماد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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