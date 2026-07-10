السفير الدوسري يلتقي قائد الجيش اللبناني

أجرى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، فهد بن عبد الرحمن الدوسري، اليوم (الجمعة)، لقاءً مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، في مقر وزارة الدفاع اللبنانية باليرزة، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة ولبنان، مع التركيز على الجوانب العسكرية والدفاعية المشتركة؛ وبحثا مستجدات الأوضاع الراهنة في لبنان والجهود المبذولة لمعالجة التحديات الأمنية.

حضر اللقاء الملحق العسكري في سفارة المملكة، العقيد صالح بن محمد الحماد.