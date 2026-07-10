الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بإجهاض عملية تبادل المحتجزين

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، الجمعة، ميليشيا الحوثي بإجهاض جهود عملية إتمام صفقة تبادل المحتجزين والمختطفين، والتي كان من المقرر اتمامها يوم غد السبت، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب اتفاقية التبادل الموقعة بين الحكومة والميليشيات برعاية أممية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن رئيس الفريق الحكومي المفاوض بملف المختطفين والأسرى هادي هيج، قوله، إن الفريق تلقى اليوم الجمعة بلاغا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، برفض ميليشيات الحوثي تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد وتأجيلها الى وقت غير محدد.

وأكد هيج أن هذا الإخطار جاء بعد أن استكمل الفريق الحكومي كافة الإجراءات لتنفيذ صفقة التبادل وإطلاق المختطفين والمحتجزين رغم العراقيل التي وضعتها المليشيات لإجهاض إتمام الصفقة.

وحمل رئيس الفريق الحكومي المفاوض، ميليشيات الحوثي مسئولية عدم إتمام صفقة التبادل في موعدها المحدد، وصلفها في إجهاض أي جهود للتخفيف من معاناة اليمنيين والمحتجزين والمختطفين واهاليهم.

وأكد أن هذا الإجراء جاء ليؤكد استمرار الميليشيات في استغلال ملف المحتجزين والمختطفين الانساني، للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي، وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين.

وكان من من المقرر أن تسفر صفقة التبادل الموقعة برعاية الأمم المتحدة، عن الإفراج عن 1,680 من الأسرى والمختطفين، بينهم 1,100 من تابعي جماعة الحوثي، و580 يتبعون الحكومة اليمنية والتحالف، وذلك يوم 11 يوليوالحالي، برحلة أولى متبادلة بين عدن وصنعاء، تليها في اليوم الثاني رحلة ثانية بين صنعاء والساحل الغربي، فيما ستكون رحلة اليوم الثالث والأخير بين مأرب وصنعاء.