أكسيوس: جولة مفاوضات أميركية إيرانية مرتقبة بسويسرا الأسبوع المقبل

كشف مصدر لأكسيوس، الجمعة، أنه يتوقع انعقاد جولة مفاوضات جديدة بين أميركا وإيران الأسبوع المقبل بسويسرا.
في الأثناء دعا وزيرا الخارجية المصري والقطري، الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية وإيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعد تبادل الطرفين الهجمات خلال الأيام الماضية.
وأعلنت الخارجية المصرية في بيان أن الوزير بدر عبد العاطي ونظيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شددا خلال اتصال هاتفي على “أهمية احتواء التوترات والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع”.
وحض الوزيران “جميع الأطراف على تغليب لغة الدبلوماسية والحوار والعودة إلى مائدة المفاوضات للعمل علي تنفيذ مذكرة التفاهم” الموقعة بينهما في يونيو، وذلك “تمهيدا للوصول الي اتفاق نهائي بين الجانبين وبما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”.
من جهتها، أفادت الخارجية القطرية بأن آل ثاني شدد على “ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم”، بما يشمل “ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي”.
ويأتي ذلك تزامنا مع زيارة وفد قطري لإيران بعد توترات في شأن مضيق هرمز في الأيام الأخيرة، شملت اتهام الدوحة لطهران باستهداف ناقلة تابعة لها، وتبادل الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الضربات.
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