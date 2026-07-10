أبرز أثرياء روسيا يحذر من 3 سيناريوهات “مظلمة” تهدد مستقبل البلاد

حذر الملياردير الروسي أندريه ميلنيتشينكو، أحد أبرز رجال الأعمال في روسيا وأكبر منتجي الأسمدة في العالم، من أن استمرار المسار الحالي لبلاده قد يقود إلى ثلاثة سيناريوهات وصفها بـ”المظلمة”، مؤكداً أن أي انهيار أو عزلة لروسيا لن يقتصر أثره على الداخل الروسي، بل سيمتد إلى أوروبا والعالم.

وجاءت تصريحات ميلنيتشينكو في مقابلة مطولة مع مجلة الإيكونوميست استغرقت أكثر من 60 ساعة، ونشرتها المجلة ضمن قسم “القادة”، إلى جانب تقرير موسع بعنوان: “أحد كبار الأوليغارشيين الروس يكسر الصمت”، ووصفتها بأنها أول تدخل علني بهذا المستوى من الصراحة من أحد كبار رجال الأعمال المقيمين داخل روسيا منذ اندلاع الحرب.

ورسم ميلنيتشينكو ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل روسيا إذا استمرت الأوضاع الحالية، أولها انزلاق البلاد إلى الفوضى والتفكك، مع تنافس قادة محليين وأمراء حرب على الموارد والأقاليم وحتى الترسانة النووية.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تحول روسيا إلى دولة تابعة لقوى أجنبية، سواء عبر الاعتماد المتزايد على الصين كمصدر للمواد الخام ومنطقة عازلة في مواجهة الولايات المتحدة، أو عبر الخروج من حرب طويلة كدولة فقيرة ومهمشة على أطراف أوروبا، بما قد يغذي موجات جديدة من القومية والتطرف.

أما السيناريو الثالث، فهو تحول روسيا إلى دولة منغلقة على غرار كوريا الشمالية، تعيش في عزلة دائمة عن العالم، وتعاني غياب الاستثمار والنمو الاقتصادي، مع استمرار حالة المواجهة مع الخارج، مشيراً إلى أن هذا الخيار مطروح للنقاش داخل دوائر في الكرملين.

وحذر ميلنيتشينكو الدول الغربية من تمني انهيار روسيا أو دفعها نحو الفوضى أو العزلة، معتبراً أن مثل هذه السيناريوهات ستكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الدوليين.

وكشفت المقابلة عن تفاصيل تتعلق بعلاقة رجل الأعمال بالسلطات الروسية، إذ أشارت إلى أنه تبرع عام 2023 بنحو 32 مليار روبل لمركز “سيريوس” التعليمي الذي أُسس بمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بعد محاولة من الادعاء العام لمصادرة شركة مرتبطة به، قبل أن تُسقط السلطات مطالباتها بعد شهرين.

كما روى ميلنيتشينكو تفاصيل استدعائه إلى الكرملين في 28 مايو 2025 بعد منتصف الليل، حيث استقبله الرئيس فلاديمير بوتين وقدّم له الشاي، بينما لفت انتباهه مجلد أحمر على مكتب الرئيس، قال إنه اعتقد حينها أنه يحتوي على ملف أمني عنه.

ورغم أنه لم يدعُ إلى إزاحة بوتين، فإن ميلنيتشينكو أكد أن روسيا بحاجة إلى تجاوز نموذج حكم الرجل الواحد، داعياً إلى نظام أكثر قابلية للتنبؤ داخلياً وخارجياً، وإلى توسيع المشاركة في إدارة الدولة، معتبراً أن الإصلاحات ستواجه مقاومة من أجهزة الأمن الروسية التي ستتضرر من أي انفتاح سياسي.

ورأت مجلة “الإيكونوميست” أن تصريحات ميلنيتشينكو تعكس تنامي القلق داخل النخبة الاقتصادية الروسية بشأن مستقبل البلاد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الناتجة عن الحرب، والهجمات على البنية التحتية للطاقة، والاستياء من التعبئة العسكرية، إلى جانب اتساع الفجوة بين الرواية الرسمية وما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقال منفصل بعنوان “لماذا تمثل روسيا المكسورة خطراً على العالم”، دعا ميلنيتشينكو إلى دمج روسيا في أي هيكل أمني دولي جديد بعد انتهاء الحرب، محذراً من أن استبعادها سيزيد من المخاطر العالمية بدلاً من احتوائها.