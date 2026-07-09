6 وجبات يومياً.. هالاند “يأكل مثل الدب” لإقصاء إنجلترا من كأس العالم

يتطلع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى إقصاء إنجلترا من ربع نهائي كأس العالم 2026 مستفيداً من قدراته الهجومية وإمكانياته البدنية التي ساعدته في تقديم مستويات مذهلة بالبطولة، إذ سجل 7 أهداف، وأطاح بالبرازيل في دور الـ16.

والمهمة التالية ستكون أمام إنجلترا بالنسبة لمهاجم مانشستر سيتي – والذي سيتطلع إلى “التهام” (الأسود الثلاثة) تماماً كما يلتهم الوجبات الست الضخمة التي يتناولها يومياً.

وأفادت تقارير بأن هالاند يستهلك حوالي 6 آلاف سعرة حرارية يومياً لإطعام قامته التي يبلغ طولها 1.95 متر.

وعندما يكون في مسقط رأسه بمدينة “براين” النرويجية، يكون الطعام الصيني والبيتزا الدسمة على قائمة طعامه، وكثيراً ما يزور هالاند مطعم الوجبات السريعة الشهير “يُامي تايم”، حيث يطلب وجبته المفضلة وهي “بيتزا الشاورما”، كلما سمح له جدوله المزدحم ببعض الوقت.

وقال هالاند في عام 2022: أحب شاورما اللحم حقاً. أعشقها، لكن ذلك لا يعني أنني أتناولها طوال الوقت، آكلها بضع مرات في السنة عندما أكون في مسقط رأسي.

وعلى بعد خطوات قليلة فقط من منزله في مسقط رأسه يقع المطعم الصيني “وين هوا هاوس” – والذي كان مقصداً لعائلة هالاند منذ أن كان إيرلينغ صغيراً، وقال المالك “هوي تشو وانغ” لصحيفة “الصن” في 2022: إيرلينغ كبر في هذا المطعم، وكان يأتي إلى هنا مع عائلته منذ أن كان طفلاً، عندما يزور براين، لا يزال يأتي لرؤيتنا ويطلب أطباقه المفضلة – الدجاج بالصلصة الحلوة والحامضة أو البط، إنه مهذب ومتواضع للغاية، ومن المدهش أن تفكر في أنه لاعب كرة قدم مشهور إلى هذا الحد، غالباً ما يتعرف عليه الناس في المطعم، ودائماً ما يجد وقتاً للتوقيع والتقاط الصور مع الجماهير، لقد أهدانا قميصين موقعين منه، ووضعنا أحدهما في إطار داخل مطعمنا. نحن فخورون جداً به وبما حققه، ونتمنى له المزيد من النجاح في إنجلترا.

ويفضل هالاند عادة اتباع نظام أكثر صرامة، إذ يتناول أطباقاً من الدجاج والمعكرونة المطبوخة – دون ملح أو زيت – بالإضافة إلى أطعمة مثل سمك أبو سيف والقاروص والدنيس، وكلها مطبوخة مع خضروات طازجة، كما يشرب الماء بشكل أساسي، ويتجنب الوجبات الخفيفة السكرية والأطعمة المجمدة، ويفضل تناول المنتجات الطازجة فقط.

وفي مقابلة مع شبكة (إي إس بي إن) عام 2019، كشف والد هالاند آلف إينغ أن ابنه بدأ باتباع نظام كريستيانو رونالدو الغذائي بعد أن سمع قصة رواها باتريس إيفرا، الظهير الأيسر السابق لمانشستر يونايتد.

وفي فيلمه الوثائقي في عام 2022 منح المهاجم المشاهدين نظرة على نظامه الغذائي، حيث يلتهم بشكل روتيني الأطعمة ذات المصدر الحيواني – البيض، والحليب الخام، واللحوم الحمراء، وأحشاء الحيوانات، والأسماك، والعسل.

ومثل كريستيانو رونالدو، وكثير من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، يمتلك هالاند طاهيه الخاص لمساعدته في إعداد وجباته، لكن استهلاكه للطعام لم يكن مفاجأة لزملائه اللاعبين، وقد شبه جوش كينغ، زميله السابق في منتخب النرويج، بـ “الدب” بسبب شهيته التي لا تشبع للطعام.