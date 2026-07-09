14 قتيلاً وتعليق القطارات بين طهران ومشهد جراء الضربات الأميركية

قبل ساعات من دفن المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في مدينة مشهد، كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن سقوط 14 قتيلاً جراء الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد، فيما أعلن الجيش الإيراني أن من بين الضحايا ثمانية من منتسبي القوات الجوية والبحرية، قُتلوا خلال الهجمات التي استهدفت بندر عباس وبوشهر جنوب البلاد.

كما أعلن التلفزيون الإيراني نقلاٍ عن شركة السكك الحديدية الإيرانية تعليق حركة قطارات الركاب على خط طهران – مشهد، عقب هجوم قالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتاه فجر اليوم واستهدف أحد مقاطع السكة على هذا المسار.

وذكرت الشركة أن الفرق الفنية والتشغيلية توجهت إلى موقع الاستهداف وباشرت أعمال إصلاح الأضرار، مؤكدة العمل على إعادة تشغيل الخط في أسرع وقت ممكن.

كما أشارت إلى إعداد خطة لنقل ركاب القطارات المتوقفة إلى مدينة مشهد عبر حافلات النقل البري، داعية المسافرين إلى متابعة آخر المستجدات بشأن حركة القطارات عبر مركز خدمة المسافرين التابع للسكك الحديدية.

90 موقعاً عسكرياً على طول الساحل الإيراني

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق إن دوي انفجارات سمعت في مواقع عدة على طول الساحل الجنوبي لإيران، عقب إعلان القيادة المركزية الأميركية تنفيذ موجة جديدة من الضربات لليلة الثانية على التوالي ضد الجمهورية الإيرانية.

وفي بيان للقيادة المركزية الأمريكية، أعلن الجيش الأميركي، الخميس، انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت نحو 90 موقعاً عسكرياً على طول الساحل الإيراني، قال إنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وجاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أمر بشن ضربات جديدة على إيران، محذرا من عواقب “أسوأ بكثير” إذا واصلت طهران استهداف السفن العابرة لمضيق هرمز.

يذكر أنه من المقرر اليوم الخميس، دفن المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي في مدينة مشهد حيث تبدأ المراسم عند الساعة 14,00 (10,30 ت غ)، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.