وزير الخارجية يبحث المستجدات والتطورات مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وإعراب الجانبين عن إدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأشقاء في دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وللتهديدات المستمرة التي تتعرض لها الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
كما تناول الجانبان الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار، وشددا على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لخفض التصعيد، والحد من التداعيات السلبية للأزمة على المستويين الإقليمي والدولي.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وإعراب الجانبين عن إدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأشقاء في دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وللتهديدات المستمرة التي تتعرض لها الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
كما تناول الجانبان الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار، وشددا على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لخفض التصعيد، والحد من التداعيات السلبية للأزمة على المستويين الإقليمي والدولي.