السياسة

وزير الخارجية يبحث المستجدات والتطورات مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1448 هـ       9 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وإعراب الجانبين عن إدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأشقاء في دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وللتهديدات المستمرة التي تتعرض لها الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
كما تناول الجانبان الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار، وشددا على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لخفض التصعيد، والحد من التداعيات السلبية للأزمة على المستويين الإقليمي والدولي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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