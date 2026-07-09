نيابة عن الأمير سعود بن مشعل.. محافظ جدة يشهد توقيع اتفاقيتين بين” البلديات والإسكان والمياه الوطنية” مع وجهة ألما

البلاد (جدة)
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، توقيع اتفاقيتين بين وزارة البلديات والإسكان وشركة المياه الوطنية مع وجهة ألما، بحضور رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد بن أحمد آل شيخ مبارك، ووكيل وزارة البلديات والإسكان للأنظمة والشؤون القانونية المهندس خالد بن محمد الدغيثر، ورئيس مجلس إدارة شركة الثريا العمرانية العقارية عبدالعزيز يماني، والرئيس التنفيذي زهير بخيت، وذلك في المقر الرئيسي للمشروع.
وتهدف الاتفاقية الموقعة مع وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً في أمانة محافظة جدة، إلى وضع إطار مستدام لإدارة وتشغيل وصيانة المساحات العامة والحدائق والمرافق المشتركة، بما يشمل أعمال النظافة والطرق والتشجير والتنسيق الحضري والبنية التحتية، فيما تستهدف الاتفاقية الموقعة مع شركة المياه الوطنية تنفيذ وتشغيل وصيانة البنية التحتية لخدمات المياه، بما يعزز تكامل الشبكات وموثوقية الخدمات ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وذلك ضمن نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص يسهم في دعم التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز جودة البنية التحتية، ورفع القيمة الاستثمارية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُعد وجهة ألما إحدى أبرز الوجهات العمرانية الجديدة على الواجهة البحرية شمال أبحر في جدة، إذ تمتد على مساحة 3.125 ملايين متر مربع، وتضم 7 أحياء متكاملة تشمل مكونات سكنية وفندقية وتجارية وترفيهية، إلى جانب جزيرتين تتوسطهما قنوات مائية تربط البحر الأحمر بخليج الملك سلمان، ونحو 12.5 كيلومترًا من الواجهات المائية و5.5 كيلومترات من الممشى، و13 حديقة مترابطة، ضمن مخطط عمراني متكامل يهدف إلى تقديم نموذج حديث للحياة العصرية، وتعزيز جودة الحياة، وجذب الاستثمارات.
وتُعد وجهة ألما إحدى أبرز الوجهات العمرانية الجديدة على الواجهة البحرية شمال أبحر في جدة، إذ تمتد على مساحة 3.125 ملايين متر مربع، وتضم 7 أحياء متكاملة تشمل مكونات سكنية وفندقية وتجارية وترفيهية، إلى جانب جزيرتين تتوسطهما قنوات مائية تربط البحر الأحمر بخليج الملك سلمان، ونحو 12.5 كيلومترًا من الواجهات المائية و5.5 كيلومترات من الممشى، و13 حديقة مترابطة، ضمن مخطط عمراني متكامل يهدف إلى تقديم نموذج حديث للحياة العصرية، وتعزيز جودة الحياة، وجذب الاستثمارات.