موسكو تلوح بإجراءات نووية مضادة.. أوكرانيا تستهدف ناقلات نفط روسية

البلاد (موسكو، كييف)

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا جديدًا على المستويين العسكري والسياسي، بعدما كثفت كييف هجماتها على خطوط الإمداد الروسية في بحر آزوف، فيما لوحت موسكو باتخاذ إجراءات مضادة إذا مضت دول البلطيق في استضافة أسلحة نووية، وسط استمرار تبادل الضربات بين الجانبين.

وأعلنت أوكرانيا أن طائراتها المسيّرة استهدفت تسع ناقلات نفط تابعة لما يعرف بـ”أسطول الظل” الروسي في بحر آزوف، في إطار عمليات تستهدف تعطيل خطوط الإمداد الروسية إلى شبه جزيرة القرم والمناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في جنوب أوكرانيا.

وقال قائد قوات المسيّرات الأوكرانية، روبرت بروفدي، إن عدد الناقلات التي تعرضت للاستهداف خلال الساعات الـ72 الماضية ارتفع إلى 19 ناقلة، مؤكدًا أن كييف تواصل عملياتها الرامية إلى عزل شبه جزيرة القرم وإضعاف القدرات اللوجستية الروسية.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هجمات أوكرانية بالطائرات المسيّرة، كما تعرضت ناقلتان في خليج تاغانروغ لأضرار أثناء توجههما إلى مدينة روستوف على الدون، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 415 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 12 ساعة، في واحدة من أكبر موجات الهجمات التي تعلن التصدي لها.

سياسيًا، صعّدت موسكو لهجتها تجاه دول البلطيق، محذرة من أن أي خطوة لنشر أسلحة نووية على أراضيها ستقابل بإجراءات مضادة لحماية الأمن القومي الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن استضافة أسلحة نووية في دول البلطيق لن تعزز أمن المنطقة، بل سترفع مستوى المخاطر، مؤكدًا أن روسيا ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحها الأمنية.

وجاء التحذير الروسي بعد إعلان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا وجود توافق سياسي واسع لإلغاء الحظر الدستوري الذي يمنع نشر أسلحة نووية وقواعد عسكرية أجنبية في البلاد، في خطوة قد تمهد لاستضافة أسلحة نووية أميركية ضمن ترتيبات حلف شمال الأطلسي.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من موافقة البرلمان الفنلندي على تعديل مماثل، في وقت تتحدث فيه تقارير غربية عن دراسة الولايات المتحدة توسيع انتشار مظلتها النووية داخل عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو.

ميدانيًا، تواصل تبادل الضربات بين الطرفين، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص في هجمات روسية استهدفت كييف وخاركيف، فيما أكدت موسكو تنفيذ ضربات على منشآت عسكرية وصناعات دفاعية أوكرانية، بينها منشآت لإنتاج مكونات صواريخ كروز وتجميع الطائرات المسيّرة.